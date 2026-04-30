В Индии 29-летний чиновник скончался после того, как выпил много таблеток для потенции

В Индии 29-летний чиновник умер после того, как выпил много таблеток для повышения потенции, сообщает Times of India.

В полиции узнали о случившемся, когда в участок позвонили обеспокоенные коллеги. Они рассказали, что мужчина постоянно ездил вместе с ними на работу, однако в тот день этого не случилось. Кроме того, он не выходил на связь и не открывал дверь.

В квартире его обнаружили без признаков жизни. Правоохранители предположили, что накануне мужчина ждал свою возлюбленную, однако принял больше предписанной дозы препарата. Это могло вызвать резкий скачок артериального давления.

По данному инциденту начато расследование. Проводятся необходимые экспертизы, которые помогут выяснить все причины случившегося.

