Девочка упала в котлован с разлитым гудроном в Приамурье

Фото: 123RF/svglass

Спасатели вытащили девочку из котлована с разлитым гудроном на заброшенном промышленном объекте в селе Тамбовка Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Сообщение об упавшей в котлован девочке поступило в среду, 20 августа, в 19:20 по местному времени (в 13:20 по московскому времени). Прибывшая на место происшествия аварийно-спасательная группа из трех человек оперативно приступила к оказанию помощи ребенку.

В 19:30 девочка была спасена. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее подмосковные спасатели сняли с карниза 5-го этажа трехлетнего ребенка. Родители мальчика сообщили, что вышли из квартиры "на минутку". За это время ребенок успел закрыть дверь на задвижку. Взрослые безуспешно пытались попасть внутрь, после чего позвонили в МЧС.