Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 21:49

Происшествия

Девочка едва не утонула в столичном бассейне из-за попавших в трубу волос

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве 12-летняя девочка едва не утонула в открытом бассейне из-за попавших в трубу волос. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в бассейне развлекательного комплекса на улице Аллея Витте. Во время ныряния волосы девочки попали в трубу в нижней части бассейна, что не позволило ей подняться на поверхность.

"Несовершеннолетняя <…> пробыла некоторое время под водой. Помощь ей оказали ее мама и сотрудник комплекса", – говорится в сообщении.

Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле в прокуратуре. Кроме того, следователями организована доследственная проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"В настоящее время девочка госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", – отметили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Ранее девочка 2023 года рождения чуть не выпала из окна многоквартирного дома в столичном районе Кожухово. Ребенок был дома с бабушкой, которая отвлеклась на непродолжительное время. Как рассказали в прокуратуре, женщина вовремя заметила девочку и спасла ее.

Появились новые подробности спасения ребенка в Кожухове

Читайте также


происшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика