Девочка едва не утонула в столичном бассейне из-за попавших в трубу волос

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве 12-летняя девочка едва не утонула в открытом бассейне из-за попавших в трубу волос. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в бассейне развлекательного комплекса на улице Аллея Витте. Во время ныряния волосы девочки попали в трубу в нижней части бассейна, что не позволило ей подняться на поверхность.

"Несовершеннолетняя <…> пробыла некоторое время под водой. Помощь ей оказали ее мама и сотрудник комплекса", – говорится в сообщении.

Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле в прокуратуре. Кроме того, следователями организована доследственная проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"В настоящее время девочка госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", – отметили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Ранее девочка 2023 года рождения чуть не выпала из окна многоквартирного дома в столичном районе Кожухово. Ребенок был дома с бабушкой, которая отвлеклась на непродолжительное время. Как рассказали в прокуратуре, женщина вовремя заметила девочку и спасла ее.

