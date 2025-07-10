Metro: 24-летний мужчина утонул в детском бассейне в Британии

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В Великобритании 24-летний мужчина утонул в детском бассейне, передает Metro.

По данным СМИ, глубина бассейна составляла 22 сантиметра. Молодой человек потерял сознание, пока сливал воду. Его обнаружили только через 10 минут, после чего вызвали скорую.

Приехавшие спасатели смогли перезапустить сердце через час, однако мозг слишком долго испытывал кислородное голодание. Это привело к отказу органов.

Во время произошедшего родители молодого человека были в отпуске, однако, узнав о случившимся, поспешили в больницу, чтобы увидеть сына. Он умер за 10 минут до приезда родителей.

Ранее на побережье недалеко от испанского острова Ибица были найдены пять тел со связанными конечностями. Останки, которые были найдены на разных пляжах, вытащили из воды сотрудники Гражданской гвардии Испании.

На телах были надеты спасательные жилеты. В связи с этим местные власти предположили, что погибшими были мигранты, которые пытались незаконно перебраться из Алжира в Европу. По предварительным данным, иностранные граждане поругались с перевозчиками, в результате чего их выбросили за борт. Полиция уже расследует данный инцидент.