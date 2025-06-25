Daily Mail: в Испании на пляже нашли тела пяти человек со связанными руками

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Пять тел со связанными конечностями были найдены на побережье неподалеку от испанского острова Ибица. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

Останки, которые были найдены на разных пляжах, вытащили из воды сотрудники Гражданской гвардии Испании. Издание отмечает, что на телах были надеты спасательные жилеты. В связи с этим местные власти предположили, что погибшими были мигранты, которые пытались незаконно перебраться из Алжира в Европу.

По предварительным данным, иностранные граждане поругались с перевозчиками, в результате чего их выбросили за борт. Полиция уже расследует данный инцидент.

За последние полгода на побережья Балеарских островов – Майорки, Ибицы и Форментеры – течением было вынесено около 30 тел. Поэтому местные СМИ начали называть эти пляжи "кладбищами".

Ранее двое россиян погибли у берегов Филиппин. Командующий береговой охраной Айрланд Лапитан рассказал, что группа из четырех российских туристов отплыла на лодке от острова Верде вместе с местным инструктором по дайвингу.

Когда они начали погружаться под воду, их унесло сильным течением. Двоим россиянам удалось спастись, однако еще двое мужчин – 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов – погибли.

Мелехова нашли без сознания и доставили в больницу, где он и скончался. Тело Перегудина было обнаружено, когда на него напали акулы – мужчина потерял правую руку.

