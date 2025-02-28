Двое российских туристов погибли на Филиппинах

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Двое туристов из РФ погибли у берегов Филиппин. Об этом сообщает AP News со ссылкой на местную береговую охрану.

Командующий береговой охраны Айрланд Лапитан рассказал, что группа из четырех российских туристов отплыла на лодке около острова Верде вместе с местным инструктором по дайвингу. Когда они начали погружаться под воду, их унесло сильным течением.

Двоим россиянам удалось спастись, однако еще двое мужчин пропали без вести. Их опознали как 29-летнего Илью Перегудина и 39-летнего Максима Мелехова. Мелехова нашли без сознания, его доставили в больницу, где он и скончался. В свою очередь, Перегудин был найден, когда на него напали акулы – мужчина потерял правую руку. Спасатели вытащили его тело из воды.

Власти Филиппин начали расследование инцидента. Сотрудники береговой охраны также планируют обсудить с представителями провинции Восточный Миндоро способы предотвращения подобных инцидентов на популярных местах для дайвинга.

Ранее россиянин, отдыхавший на таиландском острове Пхукет, умер после трехдневного употребления спиртных напитков. В первые дни отдыха мужчина отказывался ездить на море и экскурсии, предпочитая находиться в номере отеля. Все это время он употреблял алкоголь.

Еще один инцидент произошел на севере Индии, где турист из РФ скончался после того, как попал в лавину в округе Манали штата Химачал-Прадеш. Россиянин катался на лыжах с другом и иными лыжниками, однако в этот момент в районе Кулу произошел сход лавины.