SCMP: в Китае потерявшийся в горах турист выжил, питаясь 10 дней зубной пастой

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Турист Сунь Лян провел 10 дней в горах Китая, питаясь только зубной пастой и снегом, сообщает South China Morning Post (SCMP).

По данным газеты, 18-летний молодой человек хотел пройти сложный маршрут по хребту Циньлин в провинции Шэньси, длина которого составляет 170 километров. Это один из пяти самых сложных путей Китая.

Через два дня его гаджеты разрядились, и он перестал выходить на связь. Лян попробовал спуститься вниз по ручью, но несколько раз поскользнулся и повредил правую руку. Чтобы защититься от ветра, он собрал из сухой травы и листьев временное убежище за большим валуном. Спустя 10 дней его нашла группа спасателей из 30 человек, которых вызвала семья туриста.

"Эта местность вообще не пригодна для походов. Ветер был настолько сильным, что я едва мог удержаться на ногах даже с двумя альпенштоками. Снег был таким сильным, что я с трудом мог открыть глаза", – написал Лян в социальных сетях.

Он также призвал туристов и альпинистов не проходить маршрут.

Ранее в Индии россиянин попал под лавину в округе Манали штата Химачал-Прадеш. Он катался на лыжах с другом и иными лыжниками, однако в этот момент в районе Кулу произошел сход лавины. Туристов из-под снега вытащили местные жители. Россиянин, которого пытались доставить на вертолете в больницу, скончался.