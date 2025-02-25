ЮРПСО МЧС: спасатели спускались к попавшим под лавину в Сочи туристам около двух часов

Фото: телеграм-канал "ЮРПСО МЧС России"

Спасатели спускались к попавшим под лавину в Сочи сноубордистам около двух часов, а затем долго искали безопасный подход, рассказал сотрудник ЮРПСО МЧС РФ Павел Понуровский. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

В группу спасателей вошли два сотрудника Краснополянского подразделения МЧС, три представителя службы "Кубань-СПАС" и два работника спасательной службы "Роза Хутор". К месту нахождения двух райдеров они направились пешком.

По словам Понуровского, вокруг было много балок и ручьев, а также продолжали сходить лавины. Однако сноубордисты имели определенную подготовку и отправились на отдых в соответствующей одежде, с лавинным снаряжением и фонарями.

Сперва они самостоятельно пытались найти своего товарища, который пропал при сходе первой лавины, прибегая к лавинным датчикам и копая снег. Однако рядом с ними сошла еще одна лавина, после чего мужчины начали подниматься на хребет, поскольку оставаться внизу было опасно, рассказал Понуровский.

"Состояние у них было удовлетворительное, замерзли, конечно, но шли сами", – отметил он.

Лавина сошла на южном склоне горного массива Аибга в Сочи 24 февраля. Найти двух попавших под нее туристов спасателям удалось утром следующего дня.

Сноубордисты сами связались с МЧС и передали свои координаты, так как не могли самостоятельно покинуть опасную зону. Спасатели вывели их в безопасное место и передали медикам.

Также под лавину попал третий турист, поиски которого проводили спасатели и специалисты горнолыжного курорта и службы "Кубань-СПАС".

