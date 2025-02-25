Попавшие под лавину в Сочи туристы найдены

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Двое туристов, попавших под лавину возле курорта "Роза Хутор" в Сочи в Краснодарском крае, найдены. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Сноубордисты связались со специалистами ведомства и передали свои координаты, так как не могли самостоятельно покинуть опасную зону. Поиск пропавших осложняли рельеф местности, метель и высокая лавинная опасность, отметили в ведомстве.

Спасателям удалось вывести людей в безопасное место, а после передать их медикам горнолыжного курорта.

Лавина сошла на южном склоне горного массива Аибга в Сочи 24 февраля. Также под лавину попал третий турист, поиски которого проводили спасатели и специалисты горнолыжного курорта и службы "Кубань-СПАС".

Ранее в Индии россиянин скончался после того, как попал в лавину в округе Манали штата Химачал-Прадеш. Гражданин РФ катался на лыжах с другом и иными лыжниками, однако в этот момент в районе Кулу произошел сход лавины. Его пытались доставить на вертолете в больницу, но в пути он умер.