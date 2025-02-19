Двое туристов найдены погибшими после схода лавины в Карачаево-Черкесии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Тела двух погибших после схода лавины в Карачаево-Черкесии в окрестностях балки Орленок нашел спасшийся альпинист. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавинная опасность", – добавило ведомство.

О поисках двух альпинистов стало известно днем 19 февраля. Для этого привлекали 34 человека и 6 единиц техники, рассказал начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике Айтек Сикалиев. По данным ведомства, группа альпинистов была незарегистрированной.

Между тем в Северной Осетии в районе ущелья Танадон, где сошла лавина, двое туристов перестали выходить на связь. Семь специалистов Северо-Осетинского ПСО МЧС ищут пропавших, о которых сообщил заявитель. Он же указал службе на сход лавины.

По данным на 12:19 по московскому времени, еще одна группа спасателей МЧС России была готова к выезду на место поисково-спасательной операции.