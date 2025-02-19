Двое туристов пропали в горах Северной Осетии, где сошла лавина

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В Северной Осетии в районе ущелья Танадон, где сошла лавина, двое туристов перестали выходить на связь, передает пресс-служба МЧС России.

Семь специалистов Северо-Осетинского ПСО МЧС приступили к поискам пропавших, о которых сообщил заявитель. Он же указал службе на сход лавины в районе ущелья, отметило ведомство.

По данным министерства, последний раз лавина в этой местности сходила в конце 1980-х годов.

Ранее из-за схода лавины в австрийских Альпах недалеко от Зальцбурга погиб пожилой лыжник. Спасатели рассказали, что в момент схода лавины мужчина катался вне трассы. С собой у него была экипировка на случай экстремальной ситуации, однако он не успел воспользоваться лавинной подушкой. Найти лыжника удалось благодаря включенному лавинному датчику.