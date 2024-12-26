Kurier: лыжник погиб при сходе лавины в австрийских Альпах

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Пожилой лыжник погиб из-за схода лавины в австрийских Альпах недалеко от Зальцбурга. Об этом сообщает газета Kurier со ссылкой на горноспасательную службу.

По данным издания, инцидент произошел в среду, 25 декабря. Четверо горных спасателей из Лунгау, которые случайно оказались рядом с лыжником, смогли быстро его найти и откопать, однако было слишком поздно. Как уточнили в полиции, погибшему было 73 года.

Спасатели рассказали, что в момент схода лавины мужчина катался вне трассы. С собой у него была экипировка на случай экстремальной ситуации, однако он не успел воспользоваться лавинной подушкой.

Найти лыжника удалось благодаря включенному лавинному датчику. После объявления тревоги по всему району Лунгау к поискам подключились 35 горных спасателей, добровольная пожарная дружина, горная полиция, две вертолетные бригады, два кинолога и группа Красного Креста по реагированию на кризисные ситуации, говорится в публикации. Других людей под снегом не было.

Ранее лавина накрыла двух женщин во время совместной прогулки на курорте "Красная поляна" в Сочи. В результате 29-летняя девушка, уроженка Ростовской области, скончалась от полученных травм. Вторая пострадавшая – мать погибшей – осталась жива.