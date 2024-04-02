Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 16:30

Происшествия

Новости мира: лавина сошла недалеко от горнолыжного курорта в Швейцарии

Новости мира: лавина сошла недалеко от горнолыжного курорта в Швейцарии

Парк львов "Земля Прайда" затопило в Подмосковье

Путин потребовал кардинально обновить подходы к миграционной политике

Эксперт оценил, какую ответственность несут владелец ТЦ и организатор квестов в случае ЧП

Путин сообщил об анализе действий служб и организаций, отвечавших за "Крокус Сити Холл"

Новости регионов: вертолет Минобороны Абхазии потерпел крушение

Новости мира: авиация Израиля уничтожила машины гуманитарной организации в секторе Газа

Заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев "Крокуса" подано в СК РФ

Подозреваемого в угоне автомобиля на Каширском шоссе задержали во время погони

Сотни приусадебных участков в селах Подмосковья ушли под воду из-за паводка

По меньшей мере три человека погибли и еще один получил ранения в результате схода лавины недалеко от горнолыжного курорта в Швейцарии. В поисках задействовали силы спасателей как на земле, так и с воздуха. По данным СМИ, минувшей зимой в горах в Швейцарии было зафиксировано почти 150 инцидентов, связанных с лавинами. Погибли 14 человек.

В Турции оппозиционный политик Мехмет Палаз погиб во время празднования победы своей партии на выборах. Его сторонники собрались на улице перед зданием политического объединения. Часть собравшихся поднялась на второй этаж и вышла на балконы. В итоге один балкон рухнул, пострадали восемь человек, трое получили тяжелые травмы, в том числе Палаз, позже он скончался в больнице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика