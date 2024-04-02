Новости мира: лавина сошла недалеко от горнолыжного курорта в Швейцарии

По меньшей мере три человека погибли и еще один получил ранения в результате схода лавины недалеко от горнолыжного курорта в Швейцарии. В поисках задействовали силы спасателей как на земле, так и с воздуха. По данным СМИ, минувшей зимой в горах в Швейцарии было зафиксировано почти 150 инцидентов, связанных с лавинами. Погибли 14 человек.

В Турции оппозиционный политик Мехмет Палаз погиб во время празднования победы своей партии на выборах. Его сторонники собрались на улице перед зданием политического объединения. Часть собравшихся поднялась на второй этаж и вышла на балконы. В итоге один балкон рухнул, пострадали восемь человек, трое получили тяжелые травмы, в том числе Палаз, позже он скончался в больнице.

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