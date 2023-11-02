СК начал проверку после травмирования ребенка на квесте на северо-востоке Москвы

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Следственный комитет РФ по Москве начал доследственную проверку после того, как подросток получил травмы на квесте на северо-востоке города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной версии, 1 ноября 14-летняя девочка получила травмы во время прохождения игрового квеста на Гостиничной улице.

Столичные следователи в ходе проверки установят обстоятельства инцидента. Также в настоящее время изучается документация и опрашиваются сотрудники организации, где травмировался ребенок.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после драки детей на севере Москвы. 29 октября группа подростков, находясь на парковке одного из торговых центров на Ходынском бульваре, избила своих сверстников.

Трое нападавших задержаны, с ними проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

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