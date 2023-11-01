Уголовное дело возбуждено после драки подростков на севере Москвы

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Следователи возбудили уголовное дело после драки подростков на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК РФ.

По данным следствия, 29 октября группа подростков, находясь на парковке одного из торговых центров на Ходынском бульваре, избила своих сверстников.

Трое нападавших задержаны, с ними проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Следователи столичного СК вместе с оперативниками разыскивают других лиц, участвующих в драке.

Ранее сообщалось, что Серпуховская городская прокуратура начала проверку после видеозаписи с избиением подростка в подмосковном Серпухове.

Известно, что группа подростков находилась в торговом центре. В какой-то момент они вывели своего сверстника из здания, а после несколько раз ударили его по голове и телу. Избиение мальчика сняли на видео, а потом распространили в Сети с помощью мессенджеров и соцсетей.

СК возбудил несколько уголовных дел по факту нападения подростков из Химок