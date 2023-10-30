Студентка получила ожог ягодиц после поездки на автобусе в Екатеринбурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Студентка получила химический ожог ягодиц после того, как проехала несколько остановок на автобусе № 24. Об этом сообщает портал "Екатеринбург онлайн".

По словам девушки, инцидент случился 29 октября. Она ехала в колледж в полупустом автобусе. Спустя время почувствовала влагу на штанах, но подумала, что натекло с капюшона, ведь был снегопад. Однако после студентка почувствовала жжение. В образовательном учреждении она отодвинула штаны и заметила, что кожа на ее ягодицах красная: ее проело.

Сотрудник колледжа вызвал девушке скорую, ее госпитализировали с ожогом второй степени. Однако одежда никаких повреждений не получила.

Студентка рассказала, что не смогла со штанов смыть едкую жидкость: она постоянно пенилась. По ее мнению, подозрительную жидкость кто-то специально разлил. И это не какая-то домашняя бытовая химия, иначе бы остались следы на одежде, подчеркнула она.

"Ведь точно так же могут сесть другие люди, а если ребенок? Вот я сейчас еле передвигаюсь", – добавила пострадавшая.

Городской перевозчик пока никак не прокомментировал ситуацию.

Ранее сообщалось, что подросток, который упал в канализационный люк с кипятком в Екатеринбурге, попал в реанимацию. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

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