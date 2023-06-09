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09:57

Происшествия

Школьник выпил этанол и попал в реанимацию в Петербурге – СМИ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Семнадцатилетнего школьника госпитализировали в Санкт-Петербурге после того, как он выпил этанол. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

Инцидент произошел на улице Коллонтай вечером 8 июня.

"Мальчик был доставлен с острым пероральным отравлением, его поместили в реанимацию", – сообщил собеседник издания.

Подросток учился в десятом классе. Сейчас медики оценивают его состояние как тяжелое.

До этого жительница столичной Коммунарки случайно добавила в салат жидкость для розжига и отравилась. Почувствовав себя плохо, женщина вызвала скорую помощь. Медики диагностировали о пациентки острый панкреатит.

Жертвами суррогатного алкоголя в Оренбуржье стали 18 человек

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