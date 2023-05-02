СК возбудил уголовное дело из-за получения ребенком химического ожога в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за получения ребенком химического ожога в кафе в центре Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного главка СК.

По данным следствия, накануне ребенок выпил купленный сок в ресторане в центре столицы. Из-за этого он получил химический ожог языка и пищевода. В данный момент его жизни и здоровью угрозы нет.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 2 статьей 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – отметили в ведомстве.



Следователи организовали допрос сотрудников ресторана. Кроме того, специалисты изъяли служебную документацию, а также назначили ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую и судебно-химическую экспертизы.

Ранее в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области сообщили, что пятерых человек госпитализировали после дезинсекции от тараканов в магазине Подольска.

В ведомстве уточнили, что люди начали ощущать резкий запах после распыления вещества в магазине, который находится на первом этаже жилого дома. Жильцы почувствовали слабость и недомогание.



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