10 человек попали в больницу с признаками отравления грибами в Нижегородской области

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Десять человек, в том числе один ребенок, попали в больницу с признаками отравления грибами в Сосновском районе Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
"В приемный покой Сосновской ЦРБ доставлены 10 человек. <...> Симптоматика отравления грибами выражена у четырех человек. Один человек находится в состоянии средней степени тяжести", – написал он в своем телеграм-канале.
Глава регионального Минздрава подчеркнул, что состояние здоровья всех обратившихся за помощью взято под непрерывное динамическое наблюдение. На место выехала реанимационная бригада Центра медицины катастроф и главный токсиколог области.
Мелик-Гусейнов также уточнил, что отравившиеся люди употребляли в пищу грибы "зонтики", которые относятся к пластинчатым грибам. Он добавил, что при одновременном употреблении таких грибов с алкоголем может появиться коприновый синдром, сопровождающийся пульсирующими головными болями, тахикардией, галлюцинациями, тошнотой и рвотой.
Ранее сообщалось, что 16 детей, ехавших в поезде из Череповца в Адлер, госпитализировали с острой кишечной инфекцией в Краснодарском крае. По факту произошедшего проверку организовали Вологодская и Южная транспортные прокуратуры.
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