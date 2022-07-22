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В Анапе 5 детей и 4 взрослых попали в больницу с отравлением после посещения аквапарка, сообщил Оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, в аквапарке "Золотой Пляж" произошел технический сбой в оборудовании, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде", – говорится в публикации.

Отмечается, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Специалисты управления Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" по Краснодарскому краю проведут расследование по данному инциденту и возьмут необходимые пробы.

Ранее сообщалось, что трое несовершеннолетних и 12 взрослых жителей города Рассказово Тамбовской области были госпитализированы с признаками пищевого отравления после празднования выпускного вечера. Мероприятие проходило в одном из городских кафе.

Позднее следственный комитет начал проверку по информации об отравлении детей и родителей на выпускном.