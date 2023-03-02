Пятерых человек госпитализировали с отеком Квинке после дезинсекции в магазине Подольска

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пятерых человек госпитализировали после дезинсекции от тараканов в магазине Подольска. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

"Следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление нескольких жильцов многоквартирного дома, среди которых ребенок (часть 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, люди начали ощущать резкий запах после распыления вещества в магазине, который находится на первом этаже жилого дома. Жильцы почувствовали слабость и недомогание.

"В настоящее время на месте работают следовали и криминалисты. По предварительным данным, с признаками отравления всего обратились пять человек, среди которых несовершеннолетний. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего", – отметили в управлении.

По информации пресс-службы прокуратуры Московской области, была организована проверка, в ходе которой выяснят обстоятельства случившегося.

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