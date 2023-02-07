Итальянка скончалась от анафилактического шока, после того как съела тирамису

Фото: ТАСС/Александр Мамаев

Жительница Милана умерла от анафилактического шока, после того как съела тирамису, сообщает итальянская газета Il Messaggero.

Веганский тирамису 20-летняя девушка заказала в одном из ресторанов города в конце января.

"Подобная разновидность популярного десерта исключает использование продуктов животного происхождения и с содержанием лактозы, на которую у итальянки была аллергия", – отмечает издание.

Девушка впала в кому после ужина и умерла через десять дней. Эксперты проверили тирамису одного из местных производителей и обнаружили там содержание лактозы, однако продавался десерт как безлактозный.

После инцидента министерство здравоохранения Италии отозвало этот продукт из магазинов. Кроме того, миланская прокуратура рассматривает возможность привлечения производителя к административной ответственности.

Подозреваемыми по делу об убийстве и мошенничестве проходит владелец кондитерской фирмы, ее ответственный за производство и два сотрудника.

Как ожидается, расследование продолжится после получения результатов вскрытия. Эксперты также должны установить наличие яиц, на которые у погибшей также была аллергия, в майонезе на том же ужине.

Ранее сообщалось, что в Челябинске порядка 50 человек были госпитализированы с гепатитом А после посещения двух заведений общественного питания в начале января. Состояние всех зараженных стабильное. Медицинская помощь оказывается им в полном объеме.

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