Два человека умерли и более 200 пострадали из-за отравления на Филиппинах – СМИ

16:24
Фото: ТАСС/AP Photo/Aaron Favila
Более 200 человек отравились и двое из них умерли в результате отравления в Давао на Филиппинах, сообщает издание Rappler.
"Органы здравоохранения заявили, что большинство заболевших были не старше 35 лет, многие из которых были детьми младше пяти лет", – говорится в материале.
В больнице скончались 67-летняя женщина и 10-летний ребенок.
В настоящее время выясняются причины отравления жителей. В лаборатории исследуются образцы из водопровода города и уличной еды, которые могли вызвать вспышку инфекции. Отмечается, что результаты анализов должны быть известны 21 июля.
При этом ранее руководитель отдела качества воды округа Хайди Маспиньяс исключал возможность загрязнения источников воды.
До этого 37 человек отравились фастфудом в Узбекистане. Граждане начали обращаться в больницу Кургантепинского района с жалобами на рвоту, боль в голове и диарею. Оказалось, что все пострадавшие посещали местное заведение Fresh Food 2020. Из 37 отравившихся 17 пришлось госпитализировать.
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