37 человек отравились фаст-фудом в Узбекистане

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В Андижанской области Узбекистана 37 человек отравились фаст-фудом. Об этом сообщается в телеграм-канале службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья страны.

Граждане начали обращаться в больницу Кургантепинского района 6 июля. Они жаловались на рвоту, боль в голове и диарею. Оказалось, что все пострадавшие посещали местное заведение Fresh Food 2020.

Из 37 отравившихся 20 человек находятся под медицинским наблюдением, а 17 пришлось госпитализировать.

"Общее состояние больных удовлетворительное. Диагноз: острый гастроэнтерит", – говорится в сообщении.

В СЭС заявили, что в заведении общепита проводится проверка. Три точки Fresh Food 2020 временно закрыли.

Ранее в Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления жителей села Нижнее Казанище. С признаками отравления были госпитализированы 49 жителей поселка. Прокуратура установила, что все отравившиеся покупали продукцию в местной кондитерской.

