Уголовное дело возбудили после отравления 8 детей в частном детском саду Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Следователи возбудили уголовное дело после отравления восьми детей в частном детском саду в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"По факту отравления детей в частном детском саду, расположенном по 3-й Хорошевской улице в городе Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ", – заявили в ведомстве.

Всем пострадавшим потребовалась госпитализация.

В настоящий момент Хорошевская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту инцидента. В том числе рассматривается оказание услуг питания в учреждении, которые предоставляла коммерческая организация.