В Дагестане возбудили дело по факту массового отравления людей

Фото: depositphotos/sudok1

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления жителей села Нижнее Казанище Буйнакского района. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с признаками отравления были госпитализированы 49 жителей поселка. Прокуратура установила, что все отравившиеся принимали в пищу продукцию из местной кондитерской.

"В ходе надзорных мероприятий будут выяснены причины и условия происшедшего, а также дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства", – говорится в сообщении.

По факту массового отравления людей было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление должностных лиц и привлечение их к уголовной ответственности", – сообщили в управлении СК по Дагестану.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового пищевого отравления в Тольятти. По данным следствия, с 3 по 5 июня за медицинской помощью обратились 38 человек.

Врачи диагностировали у всех пациентов признаки пищевого отравления. Было установлено, что все пострадавшие являлись клиентами одной из точек питания, которая находится в Центральном районе Тольятти.

