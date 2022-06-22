В Дагестане возбудили дело по факту массового отравления людей

22 июня, 20:37
Фото: depositphotos/sudok1
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления жителей села Нижнее Казанище Буйнакского района. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, с признаками отравления были госпитализированы 49 жителей поселка. Прокуратура установила, что все отравившиеся принимали в пищу продукцию из местной кондитерской.
"В ходе надзорных мероприятий будут выяснены причины и условия происшедшего, а также дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства", – говорится в сообщении.
По факту массового отравления людей было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление должностных лиц и привлечение их к уголовной ответственности", – сообщили в управлении СК по Дагестану.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового пищевого отравления в Тольятти. По данным следствия, с 3 по 5 июня за медицинской помощью обратились 38 человек.
Врачи диагностировали у всех пациентов признаки пищевого отравления. Было установлено, что все пострадавшие являлись клиентами одной из точек питания, которая находится в Центральном районе Тольятти.
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