Число отравившихся суррогатным алкоголем в РФ выросло до 101

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Число отравившихся суррогатным сидром в России выросло до 101 человека, среди них 31 человек скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РФ.

"В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 101 человек, в том числе пять несовершеннолетних и одна беременная женщина", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что на лечении в медицинских учреждениях регионов, где были зафиксированы случаи отравления, в данный момент находятся четыре пациента в крайне тяжелом состоянии, 24 – в тяжелом, а 18 – в средней степени тяжести.

В Минздраве РФ добавили, что два пациента были выписаны.

Случаи массового отравления алкогольным напитком марки "Мистер Сидр" были выявлены в Нижегородской, Курганской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

В связи с произошедшим СК РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил объединить все уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одно производство.

Обвинения по делу о массовом отравлении сидром в РФ были предъявлены самарскому предпринимателю. Он является владельцем бизнеса по производству алкогольной продукции марки "Мистер Сидр".

Ранее Роспотребнадзор сообщал об изъятии из оборота более 71,4 тысячи литров алкогольного напитка "Мистер Сидр" по всей территории РФ после массового отравления граждан.



Роспотребнадзор проверил более 400 торговых точек, где могли продавать суррогатный сидр