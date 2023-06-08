Фото: телеграм-канал "Полиция Курганской области"

Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 65, из них 21 человек скончался, сообщили в Минздраве региона.

"По оперативным данным в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу", – указано на сайте ведомства.

Случаи массового отравления сидром марки "Мистер сидр" выявили уже в Нижегородской, Курганской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

На этом фоне Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одном производстве.

Ранее также сообщалось, что Роспотребнадзор изъял из оборота 66,5 тысячи литров напитка марки "Мистер Сидр".

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