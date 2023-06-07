Еще один человек отравился суррогатным алкоголем в Удмуртии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Ижевске госпитализировали мужчину с отравлением суррогатным алкоголем, сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своем телеграм-канале.

В токсикологическое отделение городской клинической больницы поступил 41-летний пациент, в крови которого обнаружили метанол. Он находится в тяжелом состоянии, у него выявили расстройство зрения.

По предварительным данным, пострадавший пил из открытой бутылки, которую ему предложил незнакомый мужчина.

Ранее в Удмуртии сидром отравились два человека, одного спасти медики не смогли.

Случаи массового отравления сидром марки "Мистер сидр" выявили уже в Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

На этом фоне Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одном производстве.

Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасных напитков "Мистер Сидр". Больше всего продукции этой марки конфисковали в Курганской области, а также в республиках Удмуртия и Крым.

В России из оборота изъяли 37,6 тысячи литров "Мистера Сидра"