Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по отравлению сидром в одном производстве

Фото: телеграм-канал "Следком"

Уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах объединят в одном производстве. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

"Председатель СК России поручил Главному следственному управлению объединить ряд уголовных дел в одном производстве, создав следственную группу из числа следователей и криминалистов, имеющих опыт расследования подобных преступлений", – сообщается в публикации.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что 90 человек пострадали в результате отравления сидром в России. Всего зафиксировали 29 летальных случаев.

В ведомстве заверили, что отравившимся после употребления спиртного напитка оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

На фоне массового отравления сидром Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасных напитков "Мистер Сидр". Больше всего алкогольной продукции изъяли в Курганской области, а также в республиках Удмуртия и Крым.

На время расследования ведомство настоятельно рекомендует не употреблять алкогольные напитки марки "Мистер Сидр". В случае обнаружения продукции в магазинах Москвы и Подмосковья следует немедленно сообщить об этом по телефонам +7 (495) 687-40-41 и +7 (800) 100-50-14.



В России из оборота изъяли 37,6 тысячи литров "Мистера Сидра"