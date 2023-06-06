Число пострадавших от отравления сидром в России увеличилось до 90

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

От отравления сидром в России пострадали 90 человек, сообщили в министерстве здравоохранения РФ. По информации ведомства, среди пострадавших – четыре несовершеннолетних и одна беременная женщина.

Такое количество жертв насчитывается на сегодняшний день к 20:00 по московскому времени. Всего зафиксировали 29 летальных случаев.

"На стационарном лечении в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей и Республики Удмуртия и Чувашской Республики находятся четыре пациента в крайне тяжелом состоянии, 30 пациентов тяжелой степени тяжести, 26 средней степени тяжести", – передает ТАСС сообщение министерства.

В ведомстве заверили, что отравившимся после употребления спиртного напитка оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Специалисты провели свыше 20 телемедицинских консультаций с экспертами из Сеченовского университета, Российской детской клинической больницы Минздрава РФ и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.

После употребления алкогольного напитка "Мистер Сидр" в Ульяновской области погибли 20 человек.

Также сообщалось о девяти умерших в Самарской области. Аналогичные случаи выявили и в Нижегородской области, там скончались два человека. В Удмуртии умер молодой человек.

На фоне массового отравления сидром Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасных напитков "Мистер Сидр". Больше всего алкогольной продукции изъяли в Курганской области, а также в республиках Удмуртия и Крым.

Специалисты намерены продолжить проверять торговые точки на территории РФ с целью выявления и изъятия потенциально опасной продукции. Ситуация с массовым отравлением сидром в РФ остается на личном контроле главы ведомства Анны Поповой.



Суд в Ульяновске арестовал самарского бизнесмена по делу о массовом отравлении сидром