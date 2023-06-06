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Число умерших от отравления сидром в Самарской области возросло до девяти. Об этом рассказали в областном министерстве здравоохранения.

"По информации Минздрава, на данный момент девять погибших", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось о семи погибших в результате отравления в Самарской области.

После употребления алкогольного напитка "Мистер Сидр" в Ульяновской области погибли 20 человек. Аналогичные случаи выявили и в Нижегородской области, там скончались два человека.

В Удмуртии умер молодой человек, еще одна женщина была госпитализирована. Первый случай отравления сидром был выявлен в Чувашии. В Пензенской области отравились три человека.

На фоне массового отравления сидром Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Позже суд арестовал подозреваемого по делу о массовом отравлении сидром по 4 августа 2023 года. При этом его адвокат заявил в суде о задержании второго фигуранта. По его словам, лишь благодаря его подзащитному удалось задержать человека, который и поставлял в Самарскую область спиртосодержащую продукцию.



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