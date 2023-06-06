Роспотребнадзор не выявил продукцию "Мистер Сидр" в Москве

Фото: телеграм-канал "Следком"

Продукцию "Мистер Сидр" не нашли на хранении и реализации на столичных предприятиях торговли. Информация об отравлениях в Москве не приходила, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора.

Согласно заявлению ведомства, проведение мероприятий по установлению в обороте потенциально опасных напитков "Мистер Сидр" продолжается. Ситуация находится на контроле в управлении, добавила пресс-служба.

После употребления алкогольного напитка "Мистер Сидр" в Ульяновской области погибли 20 человек.

Случаи отравления зафиксировали в Самарской области, где погибли 7 человек, медики следят за состоянием еще 16 отравившихся. Аналогичные случаи выявили и в Нижегородской области, там скончались два человека.

Первый случай отравления сидром был выявлен в Чувашии. В Пензенской области отравились три человека.

На фоне массового отравления сидром Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Проведенный анализ показал, что в сидре марки "Мистер Сидр" есть примеси метанола и этилбутирата, которые представляют опасность для организма.

Новости часа: продукцию "Мистер Сидр" продолжили изымать по всей России