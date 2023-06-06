16:35Происшествия
Следствие попросило суд арестовать подозреваемого по делу о массовом отравлении сидром
Фото: телеграм-канал "Следком"
Следствие попросило Ленинский районный суд Ульяновска избрать подозреваемому по делу об отравлении сидром в Приволжье меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Материал поступил. Следствие ходатайствует об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый находится в суде.
Согласно последним данным, после употребления сидра марки "Мистер Сидр" в Ульяновской области погибли 20 человек.
Случаи отравления алкоголем также были выявлены в Самарской области, где погибли 7 человек, под наблюдением врачей находятся 13 человек. Еще несколько случаев отравления выявили в Нижегородской области, погибли два человека.
В Удмуртии скончался молодой человек, еще одна женщина находится в больнице.
Первый случай отравления сидром был выявлен в Чувашии. В Пензенской области отравились три человека.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Во время следственных мероприятий правоохранители в качестве подозреваемого задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области.
Роспотребнадзор и отделения ведомства в субъектах РФ изучают пробы напитка на наличие опасных веществ. Тестирования партий сидра в Ульяновской области уже показали наличие в его составе опасных для жизни потребителей примесей метанола и этилбутирата.
На время расследования россиянам настоятельно рекомендовали не употреблять алкогольные напитки марки. В случае обнаружения продукции в магазинах Москвы и Подмосковья следует немедленно сообщить об этом по телефонам +7 (495) 687-40-41 и +7 (800) 100-50-14.
Роспотребнадзор начал изымать из продажи напитки "Мистер Сидр" во всех субъектах РФ
Читайте также