Следствие попросило суд арестовать подозреваемого по делу о массовом отравлении сидром

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следствие попросило Ленинский районный суд Ульяновска избрать подозреваемому по делу об отравлении сидром в Приволжье меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Материал поступил. Следствие ходатайствует об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый находится в суде.

Согласно последним данным, после употребления сидра марки "Мистер Сидр" в Ульяновской области погибли 20 человек.

Случаи отравления алкоголем также были выявлены в Самарской области, где погибли 7 человек, под наблюдением врачей находятся 13 человек. Еще несколько случаев отравления выявили в Нижегородской области, погибли два человека.

В Удмуртии скончался молодой человек, еще одна женщина находится в больнице.

Первый случай отравления сидром был выявлен в Чувашии. В Пензенской области отравились три человека.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Во время следственных мероприятий правоохранители в качестве подозреваемого задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области.

Роспотребнадзор и отделения ведомства в субъектах РФ изучают пробы напитка на наличие опасных веществ. Тестирования партий сидра в Ульяновской области уже показали наличие в его составе опасных для жизни потребителей примесей метанола и этилбутирата.

На время расследования россиянам настоятельно рекомендовали не употреблять алкогольные напитки марки. В случае обнаружения продукции в магазинах Москвы и Подмосковья следует немедленно сообщить об этом по телефонам +7 (495) 687-40-41 и +7 (800) 100-50-14.



Роспотребнадзор начал изымать из продажи напитки "Мистер Сидр" во всех субъектах РФ