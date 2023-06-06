Россиянка рассказала о симптомах отравления у мужа, который впал в кому после сидра

Фото: samara.sledcom.ru

Жительница Самары, муж которой находится в коме после отравления сидром, рассказала, что он выпил полтора литра напитка, после чего у него нарушилась координация движений и началась рвота. Из-за отравления у мужчины отказали почки. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Кроме него (сидра. – Прим. ред.), ничего не ел, не пил. Через некоторое время была рвота, нарушена координация движений, агрессия, невнятно разговаривал, не реагировал на голос. Когда появились симптомы, он уже не мог ничего объяснить и начал желтеть, была сильная одышка, как будто западал язык", – отметила она.

По словам женщины, ее супруг пытался объяснить ей, что отравился, громко кричал на всю квартиру. В данный момент мужчина находится в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Напиток "Мистер Сидр" мужчина приобрел в обычном магазине, вспоминает женщина, но иногда в нем можно было купить несвежие продукты.

"Знаете, продукты через раз тухлые, сосиски зеленые купила, сыр тухлый. Там хозяин оплатил без проверок и всего. Вроде уже изъяли из того магазина, и муж не единственный, кто оттуда слег в кому", – сказала она.

Еще один мужчина также находится на ИВЛ в реанимации Нижегородской области после отравления сидром, состояние его супруги стабилизировалось, но ей потребовалась помощь врачей перед этим. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

По словам собеседника, муж и жена решили купить сидр в магазине и выпить его, а на следующий день им обоим стало плохо. У мужчины начались сильные боли в животе и появилась тошнота. Его супруга отправилась на работу, а как только вернулась с нее, то вызвала бригаду скорой помощи.

Когда врачи приехали на вызов, мужчина потерял сознание, позже в больницу попала и женщина, которая начала жаловаться на болезненную реакцию на свет, добавил источник.

Отмечается, что женщина была переведена в обычную палату, мужчина остается в коме.

"Муж женщины на ИВЛ, прогнозов никаких не дают", – заключил источник.

О первых случаях отравления сидром стало известно 5 июня, они произошли в Ульяновской области. Все пострадавшие приобретали напиток "Мистер Сидр" в магазинах "Территория пива". Всего в регионе выявили 51 случай отравления, 18 человек скончались.

Случаи отравления алкоголем также были выявлены в Самарской области, где погибли 7 человек, под наблюдением врачей находятся 13 человек. Еще несколько случаев отравления выявили в Нижегородской области, погибли два человека.

В Удмуртии скончался молодой человек, еще одна женщина находится в больнице.

Первый случай отравления сидром был выявлен в Чувашии. В Пензенской области отравились три человека.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Во время следственных мероприятий правоохранители в качестве подозреваемого задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области.

Сотрудники Роспотребнадзора занимаются выявлением потенциально опасной продукции "Мистер Сидр" в продаже в Москве.

Они призвали граждан отказаться от употребления напитков под названием "Мистер Сидр" и сообщать в случае обнаружения продукции в тех или иных магазинах по телефону 8 (495) 687-40-41.



Роспотребнадзор начал изымать из продажи напитки "Мистер сидр" во всех субъектах РФ