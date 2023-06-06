Песков отказался комментировать случаи массового отравления сидром в регионах России

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать случаи массового отравления сидром марки "Мистер Сидр" в российских регионах.

"Это не является темой нашего конференц-call", – сказал пресс-секретарь Владимира Путина в ответ на просьбу прокомментировать ЧП.

За разъяснениями по теории бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко о том, что отравление россиян можно считать терактом, Песков посоветовал обратиться в ФСБ.

Согласно последним данным, случаи отравления алкогольным напитком уже выявили в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, а также в Чувашии и Удмуртии. Число погибших от отравления в Ульяновской области достигло 18 человек. Всего в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком.

Позже стало известно, что в изъятом алкоголе в Ульяновской области обнаружили опасные для жизни потребителей примеси метанола и этилбутирата. Изучение оставшегося изъятого продолжается.

Расследование уголовного дела по факту произошедшего взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета (СК) России. Предоставить материалы дел из регионов в аппарат поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Проверки на наличие продукции торговой марки организовали в магазинах Москвы. В подмосковных магазинах сидра "Мистер Сидр" не обнаружили.

На время расследования произошедшего россиянам настоятельно рекомендовали не употреблять алкогольные напитки марки. В случае обнаружения продукции в магазинах Москвы и Подмосковья следует немедленно сообщить об этом по телефонам +7 (495) 687-40-41 и +7 (800) 100-50-14.



Стало известно о 28 погибших после отравления сидром в регионах РФ