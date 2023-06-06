Нарколог объяснил массовые отравления алкоголем в России

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Производители контрафактного алкоголя выбрали некачественный спирт, потеряли контроль над случившимся и выпустили в продажу партию с метанолом, что стало причиной массовых отравлений в регионах. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на врача-нарколога Василия Шурова.

"Метанол по цвету, вкусу и запаху неотличим от этанола, поэтому обычный человек никак не может защититься. Если 10 миллилитров вызовут слепоту, то 50–80 миллилитров – смерть", – сказал он.

По словам специалиста, первый симптом отравления заключается в нарушении зрения. У человека появляются двоение в глазах, мушки и потемнение, после чего происходит полная потеря зрения, угнетение и смерть, уточнил эксперт.

Он отметил, что массовые отравления метанолом уже происходили из-за контрафактной спиртной продукции. В нелегальном алкоголе часто присутствовал технический спирт, однако поставщики не обнаруживали его в пробе, указал Шуров.

"Незаконный бутлегер, жадно использующий технический спирт, и граждане – тоже небогатые с низким социальным уровнем, покупающие такой продукт, употребляющие его в больших количествах. Когда два фактора сошлись, мы увидели этот печальный результат", – резюмировал врач.

5 июня в стране начали фиксировать случаи массового отравления алкоголем, в частности, сидром. Первых пострадавших обнаружили в Ульяновской области. Они приобретали товары в магазинах "Территория пива". Продукцию привозили в регион из Красноглинского района Самарской области.

По последней информации медиков, в Ульяновской области был выявлен 51 случай отравления суррогатным алкоголем. 18 из них погибли.

Пострадавшие и погибшие есть в том числе в Самарской области. Еще несколько случаев смерти от отравления выявили в Нижегородской, Пензенской областях и в Удмуртии.

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