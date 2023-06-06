Полиция изъяла более 1,7 тыс литров напитка "Мистер Сидр" в Пензенской области

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Правоохранители Пензенской области обнаружили места хранения и продажи напитка "Мистер Сидр". Из торговых точек изъято более 1,7 тысячи литров продукции этой марки, передает телеграм-канал ГУ МВД по региону.

"В настоящее время в магазинах Пензы и принадлежащим им сетевым точкам полицейскими обнаружено и изъято свыше 1 700 литров сидра. Стражами порядка также проверено около 600 торговых точек в районах Пензенской области", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в регионе выявили три случая отравления спиртосодержащим напитком. Всех пострадавших госпитализировали, среди них есть двое несовершеннолетних. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.

Накануне в стране начали фиксировать случаи массового отравления алкоголем, в частности, сидром. Первых пострадавших обнаружили в Ульяновской области. Они приобретали товары в магазинах "Территория пива". Продукцию привозили в регион из Красноглинского района Самарской области. Сейчас там проводятся следственные мероприятия.

По последней информации медиков, в Ульяновской области был выявлен 51 случай отравления суррогатным алкоголем. 18 из них погибли.

Пострадавшие есть в том числе в Самарской области, их количество достигло 14. Среди погибших числятся две женщины. Еще несколько случаев смерти от отравления выявили в Нижегородской области.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во время следственных мероприятий правоохранители задержали индивидуального предпринимателя, который, по версии ведомства, связан с этим ЧП.

В Москве также занимаются выявлением потенциально опасной продукции "Мистер Сидр". В Роспотребнадзоре рекомендовали отказаться от употребления напитков этой марки и сообщать в случае обнаружения их продажи по телефону 8 (495) 687-40-41.

Отгрузки и поставки продукции "Мистер Сидр" заблокированы на всей территории РФ