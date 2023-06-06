Сидр, которым отравились в Приволжье, не числился в ЕГАИС – СМИ

Фото: телеграм-канал "УМВД России по Ульяновской области"

Алкогольный напиток, которым отравились жители Приволжья, не был зарегистрирован в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции (ЕГАИС) и находился в нелегальном обороте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к службе Росалкогольрегулирования.

Собеседник агентства уточнил, что сидр был без маркировки. Также о том, что напиток был контрафактным, ранее сообщал замглавы Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов.

О массовых случаях отравления сидром марки "Мистер сидр" в разных регионах России стало известно накануне. Первыми пострадали жители Ульяновской области. Там продукцию марки реализовали в магазинах "Территория пива", куда ее завозили из Красноглинского района Самарской области.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию торговой марки после случаев отравления. Согласно последним данным, из-за отравления погибли более 20 человек.

По факту произошедшего в регионах возбудили уголовные дела. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил передать дела о расследовании случаев отравления в центральный аппарат ведомства для всестороннего и объективного изучения.

Отгрузки и поставки продукции "Мистер Сидр" заблокированы на всей территории РФ