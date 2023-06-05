Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении граждан сидром в ГСУ СК

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении граждан в Самарской и Ульяновской областях в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

Отмечается, что передача дел связана с необходимостью проведения наиболее всестороннего и объективного расследования.

Также управление СК по Удмуртии возбудило уголовное дело по пункту "в" части 2, статьи 238 УК РФ ("Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью") в связи с отравлением двух жителей республики.

"В рамках расследования уголовного дела принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств произошедшего, устанавливается вид употребленного алкоголя и его производитель", – сообщается на сайте управления.

Информация о первых случаях отравления сидром в Ульяновской области появилась 5 июня. Отмечалось, что все пострадавшие и погибшие приобретали сидр в местных магазинах "Территория пива". Продукцию в магазин привозили из Красноглинского района Самарской области.

После употребления алкогольного напитка скончались 16 человек, пострадали 35. В Самарской области жертвами отравления стали две женщины.

Также были выявлены случаи отравления в Удмуртии, госпитализированы молодой человек и женщина.

Следователи задержали индивидуального предпринимателя, которого подозревают в причастности к произошедшему.



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