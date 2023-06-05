Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 35

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Количество пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области увеличилось до 35, 16 из них умерли. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Алексей Русских.

"Пострадали 35 человек: 25 – в Димитровграде, девять – в Ульяновске, один – в Новой Малыкле. 16 человек скончались, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое – в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один человек – в Ульяновской областной клинической больнице, еще один – в ЦК МСЧ", – сообщил глава региона.

По его словам, Минздрав передал специальные инструкции для экипажей скорой помощи при обнаружении пациентов с признаками отравления. В стационарах области организовали резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки.

Вместе с этим Русских указал, что среди жертв отравления числится несовершеннолетняя девушка. Полиция выяснит, как она смогла купить спиртное. Кроме того, в профильных стационарах усилили дежурство. Теперь к приему пациентов полностью подготовлено токсикологическое отделение Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

Всем родственникам погибших и пострадавших предоставят материальную и психологическую помощь, заключил губернатор.

5 июня поступила информация о первых случаях отравления сидром в Ульяновской области. Все пострадавшие покупали алкогольный напиток в местных магазинах "Территория пива". Туда продукцию привозили из Красноглинского района Самарской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Под подозрением находится индивидуальный предприниматель из Самарской области. Правоохранители его задержали, назначен ряд судебных экспертиз.

СК РФ также проводит доследственную проверку об отравлении сидром 16-летней девушки в Димитровграде. По предварительным данным, она и ее родственница с 3 по 4 июня пили напиток марки "Мистер Сидр".

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию этой торговой марки. Помимо Ульяновской области, случаи отравления зафиксировали в Удмуртии и Новокуйбышевске.

Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 35