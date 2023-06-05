Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Два случая отравления сидром выявили в Удмуртии. Молодой человек и женщина находятся в критическом состоянии, рассказала в своем телеграм-канале зампред правительства региона Эльвира Пинчук.

"Два случая отравления сидром зафиксированы в Удмуртии. 20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ № 6 в течение суток. Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии", – написала она.

В понедельник, 5 июня, Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Это произошло на фоне случаев отравления яблочным сидром в Ульяновской области. По последним данным, пострадали 22 человека, 9 из которых скончались.

Стало известно, что речь идет о яблочном сидре марки "Мистер Сидр", который производится в Самарской области. Пострадавшие приобретали эту марку в сетевых магазинах "Территория пива".

Следователи задержали подозреваемого в продаже этого напитка. Им оказался индивидуальный предприниматель из Самарской области, сейчас с ним проводят следственные действия.

Помимо Ульяновской области, жертвами отравления стали две женщины из Новокуйбышевска.

СК России задержал подозреваемого по делу об отравлении сидром в Ульяновской области