Первый случай отравления суррогатным сидром выявили в Чувашии

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Управление Роспотребнадзора выявило первый случай отравления суррогатном сидром в Чувашии. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что случай отравления зафиксировали в городе Алатыре. Медики оказывают помощь пострадавшему.

5 июня в стране начали фиксировать случаи массового отравления алкоголем, в частности, сидром. Первых пострадавших обнаружили в Ульяновской области. Они приобретали товары в магазинах "Территория пива". Продукцию привозили в регион из Красноглинского района Самарской области.

Пострадавшие и погибшие есть в том числе в Самарской области. По последним данным, там погибли 7 человек, пострадали 13. В Удмуртии умер один юноша. Еще одна женщина находится в больнице. Еще несколько случаев смерти от отравления выявили в Нижегородской и Пензенской областях.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во время следственных мероприятий правоохранители задержали индивидуального предпринимателя, который, по версии ведомства, связан с этим ЧП.

Случаи отравления алкоголем зафиксировали в Пензенской области