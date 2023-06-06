Роспотребнадзор проверяет торговые точки Москвы на наличие напитка "Мистер Сидр"

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Специалисты Роспотребнадзора занимаются выявлением потенциально опасной продукции "Мистер Сидр" в продаже в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с полученной информацией о случаях отравлений, связанных с употреблением продукции "Пивная продукция – "Мистер Сидр", произведенной ООО "АНДИ" <...> Управлением Роспотребнадзора по Москве совместно с исполнительными органами власти Москвы в настоящее время проводятся меры по выявлению в обороте потенциально опасной пищевой продукции с целью незамедлительного ее изъятия из оборота", – указывается в уведомлении.

Москвичей призвали отказаться от употребления напитков "Мистер Сидр", а также сообщать в случае обнаружения их продажи по телефону 8 (495) 687-40-41.

Первые случаи отравления продукцией "Мистер Сидр" зафиксировали 5 июня. Жители Ульяновской области купили алкогольный напиток в магазинах "Территория пива". Продукцию завозили в регион из Красноглинского района Самарской области. Позднее случаи отравления выявили в Самарской области. Там погибли две женщины. Кроме того, молодой человек и женщина были госпитализированы в Удмуртии.

Еще несколько случаев смерти от отравления были зафиксированы в Нижегородской области. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Во время следственных мероприятий правоохранители задержали индивидуального предпринимателя. По предварительным данным, он связан с этим инцидентом.

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