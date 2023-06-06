Примеси метанола и этилбутирата обнаружили в изъятом алкоголе в Ульяновской области

Фото: Следственный комитет России

В алкогольной продукции, изъятой после отравления суррогатным сидром, обнаружили опасные для жизни потребителей примеси метанола и этилбутирата, сообщает пресс-служба управления МВД по Ульяновской области.

Было проведено 14 экспертиз. Они показали содержание в напитках примесей в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей.

Изучение оставшегося изъятого продолжается.

Уточняется, что сотрудниками ведомства также было изъято 27 различных наименований алкогольной продукции общим объемом более 25 тысяч литров. Кроме того, были проведены осмотры 444 торговых объектов, реализующих алкоголь.

5 июня в стране начали фиксировать случаи массового отравления алкоголем, в частности, сидром. Первых пострадавших обнаружили в Ульяновской области. Они приобретали товары в магазинах "Территория пива". Продукцию привозили в регион из Красноглинского района Самарской области.

По последней информации медиков, в Ульяновской области был выявлен 51 случай отравления суррогатным алкоголем. 18 из них погибли.

Пострадавшие и погибшие есть в том числе в Самарской области. По последним данным, там погибли 7 человек, пострадали 13. В Удмуртии умер один юноша. Еще одна женщина находится в больнице. Еще несколько случаев смерти от отравления выявили в Нижегородской и Пензенской областях.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во время следственных мероприятий правоохранители задержали индивидуального предпринимателя, который, по версии ведомства, связан с этим ЧП.

В Москве также занимаются выявлением потенциально опасной продукции "Мистер Сидр". В Роспотребнадзоре рекомендовали отказаться от употребления напитков этой марки и сообщать в случае обнаружения их продажи по телефону 8 (495) 687-40-41.

Отгрузки и поставки продукции "Мистер Сидр" заблокированы на всей территории РФ