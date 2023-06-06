Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 20

Фото: телеграм-канал "Следком"

Количество погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 20. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава.

"По последним данным в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащими напитками. Спасти жизни 20 человек, к сожалению, не удалось. 31 пациент находится под наблюдением врачей в стационарах", – говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что состояние пострадавших варьируется от средней до тяжелой степени тяжести. У некоторых пациентов зафиксировали положительную динамику.

По последней информации, случаи отравления алкогольным напитком зафиксировали в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, а также в Чувашии и Удмуртии.

Первые случаи отравления выявили в Ульяновской области. Люди приобрели алкогольный напиток, который продавался в магазинах "Территория пива". Продукцию завозили в регион из Красноглинского района Самарской области.

По факту массового отравления Следственный комитет завел уголовное дело. В свою очередь, сотрудники Роспотребнадзора занимаются выявлением потенциально опасной продукции "Мистер Сидр" в продаже в Москве. Они призвали россиян отказаться от употребления напитков этой марки и уведомлять в случае обнаружения продукции по телефону 8 (495) 687-40-41.

Роспотребнадзор начал изымать из продажи напитки "Мистер Сидр" во всех субъектах РФ