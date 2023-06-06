17:09Происшествия
Продажу сидра в Московской области взяли под особый контроль
Фото: 123RF/siraphol
Власти Московской области усилили контроль за продажей сидра на фоне выявленных случаев отравления в российских регионах. Об этом сообщает Минсельхозпрод Подмосковья в своем официальном телеграм-канале.
"В единой государственной автоматизированной информационной системе заблокированы все продажи компании – производителя сидра, которым произошло массовое отравление жителей нескольких регионов России", – приводятся в публикации слова зампреда областного правительства Георгия Филимонова.
Он также отметил, что владельцам торговых точек отправили уведомление с требованием при наличии сидра от этого производителя немедленно прекратить его продажу и обратиться в управление Роспотребнадзора по Московской области и в Минсельхозпрод Подмосковья.
Однако в министерстве заверили, что в этом году на территорию региона не поставлялась данная продукция.
После употребления алкогольного напитка "Мистер Сидр" в Ульяновской области погибли 20 человек.
Случаи отравления зафиксировали в Самарской области, где погибли 7 человек, медики следят за состоянием еще 13 отравившихся. Аналогичные случаи выявили и в Нижегородской области, там скончались два человека.
В Удмуртии умер молодой человек, еще одна женщина была госпитализирована. Первый случай отравления сидром был выявлен в Чувашии. В Пензенской области отравились три человека.
На фоне массового отравления сидром Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Проведенный анализ показал, что в сидре марки "Мистер Сидр" есть примеси метанола и этилбутирата, которые представляют опасность для организма.
Роспотребнадзор начал изымать алкогольную продукцию "Мистер Сидр"
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