Продажу сидра в Московской области взяли под особый контроль

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Власти Московской области усилили контроль за продажей сидра на фоне выявленных случаев отравления в российских регионах. Об этом сообщает Минсельхозпрод Подмосковья в своем официальном телеграм-канале.

"В единой государственной автоматизированной информационной системе заблокированы все продажи компании – производителя сидра, которым произошло массовое отравление жителей нескольких регионов России", – приводятся в публикации слова зампреда областного правительства Георгия Филимонова.

Он также отметил, что владельцам торговых точек отправили уведомление с требованием при наличии сидра от этого производителя немедленно прекратить его продажу и обратиться в управление Роспотребнадзора по Московской области и в Минсельхозпрод Подмосковья.

Однако в министерстве заверили, что в этом году на территорию региона не поставлялась данная продукция.

После употребления алкогольного напитка "Мистер Сидр" в Ульяновской области погибли 20 человек.

Случаи отравления зафиксировали в Самарской области, где погибли 7 человек, медики следят за состоянием еще 13 отравившихся. Аналогичные случаи выявили и в Нижегородской области, там скончались два человека.

В Удмуртии умер молодой человек, еще одна женщина была госпитализирована. Первый случай отравления сидром был выявлен в Чувашии. В Пензенской области отравились три человека.

На фоне массового отравления сидром Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Проведенный анализ показал, что в сидре марки "Мистер Сидр" есть примеси метанола и этилбутирата, которые представляют опасность для организма.



Роспотребнадзор начал изымать алкогольную продукцию "Мистер Сидр"