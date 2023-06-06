Минпромторг РФ предложил ввести госрегулирование производства и оборота метилового спирта

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Минпромторг РФ разработал законопроект о введении госрегулирования производства и оборота метилового спирта в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Проектом закона предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот", – отметили в пресс-службе.

Новый законопроект позволит сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метилового спирта участниками рынка, добавили в Минпромторге.

Ранее замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов предложил окрашивать метиловый спирт до его поступления на склады и предприятия. По его словам, это может помочь предотвратить массовые отравления алкогольной продукцией в будущем.

Он также попросил обозначить позицию Минпромторга РФ в отношении ужесточения нормативов и введения обязательного окрашивания и одорирования метанола на стадии производства.

5 июня стало известно о первых случаях отравления сидром в Ульяновской области. Отмечалось, что все пострадавшие покупали напиток в магазинах "Территория пива". Всего в регионе отравился 51 человек, 20 скончались.

В Самарской области от отравления погибли 7 человек, под наблюдением врачей находятся 13 человек. В Нижегородской области погибли два человека.

В Удмуртии от отравления скончался юноша, еще одна женщина находится в больнице. Также первый случай отравления сидром был выявлен в Чувашии. В Пензенской области отравились три человека.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области, которого подозревают в причастности к произошедшему.

Роспотребнадзор организовал проверки в магазинах столицы на наличие напитка "Мистер Сидр". В ведомстве порекомендовали отказаться от употребления напитков этой марки и сообщать в случае обнаружения их продажи по телефону 8 (495) 687-40-41.



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