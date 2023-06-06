Суд арестовал подозреваемого по делу о массовом отравлении сидром в регионах РФ

Фото: Следком РФ

Подозреваемый в производстве суррогатного сидра предприниматель Анар Афат оглы Гусейнов был арестован Ленинским районным судом Ульяновска на два месяца. Об этом сообщат ТАСС.

"Суд постановил в отношении обвиняемого <…> избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 4 августа 2023 года включительно", – заявила судья.

Отмечается, что бизнесмен и сторона защиты просили суд назначить домашний арест с доступом к средствам связи, так как Гусейнов готов был сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось о задержании второго фигуранта по делу о массовом отравлении сидром в Ульяновской области.

По словам адвоката Вусала Шейдаева, его подзащитный Гусейнов посодействовал следствию, в связи с чем удалось поймать мужчину, который и поставлял в Самарскую область спиртосодержащую продукцию.

До этого Гусейнов не признал вину в причастности к массовому отравлению алкогольным напитком в регионе. Также следствие обращалось к суду с просьбой избрать предпринимателю меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники СК РФ по региону задержали мужчину 5 июня. Было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

После употребления алкогольного напитка "Мистер Сидр" 20 человек погибли в Ульяновской области.

В Самарской области 16 отравившихся человек находятся под наблюдением врачей, 7 человек погибли. В Нижегородской области погибли два человека. В Удмуртии скончался один человек, еще один находится в больнице.

Также известно о случаях отравления в Пензенской области, там пострадали три человека. Первый случай отравления сидром был выявлен в Чувашии.

Роспотребнадзор начал изучать пробы сидра на наличие опасных веществ в его составе. В партии сидра в Ульяновской области нашли в составе наличие опасных для жизни потребителей примесей метанола и этилбутирата.

Ведомство рекомендует не употреблять алкогольные напитки марки "Мистер Сидр". В случае обнаружения продукции в магазинах Москвы и Подмосковья следует немедленно сообщить об этом по телефонам +7 (495) 687-40-41 и +7 (800) 100-50-14.



В магазинах столицы не нашли продукцию "Мистер Сидр"