Число случаев отравления сидром в Самарской области увеличилось до 16

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Самарской области"

Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло до 16 человек, 7 граждан погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

Отмечается, что 16 пациентов находятся в больнице, шестеро из них в тяжелом состоянии, 10 человек – в состоянии средней степени тяжести.

"Всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Количество погибших – семь человек", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что количество погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 20. Как заявили в региональном Минздраве, всего в области выявили 51 случай отравление напитком, 31 человек находится в стационарах.

Первые случаи отравления сидром были выявлены 5 июня в Ульяновской области. Отмечалось, что жители региона покупали напиток "Мистер Сидр" в магазинах "Территория пива". Продукцию завозили в регион из Красноглинского района Самарской области.

В Нижегородской области из-за отравления напитком погибли два человека. В Удмуртии скончался молодой человек, еще одна женщина находится в больнице. В Пензенской области пострадали три человека.

Первый случай отравления сидром был зафиксирован в Чувашии.

По факту массового отравления Следственный комитет РФ завел уголовное дело. В свою очередь, специалисты Роспотребнадзора занимаются выявлением потенциально опасной продукции "Мистер Сидр" в продаже в Москве.

В ведомстве порекомендовали отказаться от употребления напитков этой марки и сообщать в случае обнаружения их продажи по телефону 8 (495) 687-40-41.



Новости часа: продукцию "Мистер Сидр" продолжили изымать по всей России